Минтранс пересмотрит доступность общественного транспорта для инвалидов

Минтранс готовится изменить правила по обеспечению доступности общественного транспорта для пассажиров с инвалидностью. В проекте приказа ведомства, который может вступить в силу с января 2021 года, предлагается ввести деление таких видов транспорта на общие и предназначенные исключительно для перевозки пассажиров с инвалидностью или для перевозки обычных пассажиров и пассажиров с инвалидностью одновременно.

Из предлагаемых Минтрансом новых правил следует, что к автобусам, троллейбусам и легковым автомобилям для перевозки инвалидов будут относиться транспортные средства,которым выданы свидетельства или одобрения «с записью о предназначении транспортного средства исключительно для перевозок инвалидов или для перевозки пассажиров с возможностью перевозки инвалидов». Они будут помечаться специальным значком на лобовом стекле.

Такие транспортные средства должны быть дополнительно оборудованы подъемными устройствами или рампами для посадки или высадки людей в колясках, а также системой голосового и визуального дублирования информации.

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Во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ) полагают, что такое решение может существенно осложнить пользование общественным транспортом для колясочников и нарушает их права на его доступность, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов» и ратифицированной в России Конвенцией ООН.

В ВОИ отмечают, что в случае вступления нового документа в силу инвалиды-колясочники смогут находиться в собственной коляске только при пользовании отдельными транспортными средствами. Разделение транспортных средств на несколько категорий также противоречит требованиям статьи 15 закона «О социальной защите инвалидов», добавляют там.

В организации считают, что принятие документа в его текущей версии будет означать «шаг назад в создании доступной среды на транспорте».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: По разделительной: Минтранс планирует пересмотреть доступность общественного транспорта для инвалидов.