Минстрой РФ назвал самые благоустроенные регионы

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Московская область названа самым благоустроенным регионом РФ. Она заняла первое место в рейтинге субъектов по формированию комфортной городской среды в 2019 году. Он был размещен на портале Минстроя.

Всего можно было набрать 132 балла за уровень благоустройства. Московский регион получил 87 баллов и забрал себе первую строчку. За Подмосковьем следует Калужская область с 86 баллами. ТОП-3 замыкает Тульская область, набрав 84 балла.

Место №4 осталось за Ленобластью. Пятую строчку поделили Иркутская и Свердловская области. Затем идет Ставропольский край, набрав 80 баллов за благоустройство региона.

Рязанская область занимает 20 место в рейтинге, разделив его с Республикой Адыгеей и Саратовской областью. Все три региона набрали 59 баллов за уровень благоустройства. Последним стал Забайкальский край с 31 баллом.