Минпромторг РФ призвал магазины перейти на онлайн-заказы

Минпромторг рассказал о массовом переходе российских магазинов на онлайн-торговлю. Организация уже отправила всем крупным торговым сетям поручение о переориентации.

Такая политика обуславливается двумя причинами. Во-первых, необходимо обеспечить бесперебойное функционирование магазинов во время пандемии COVID-19. Во-вторых, это поможет снизить количество контактов между покупателями.

По словам экспертов, онлайн-покупки являются популярными у жителей столицы, поэтому поручение МИнпромторга в Москве с легкостью выполнят, а вот в остальных субъектах РФ возможны трудности, сообщает Регион Онлайн.