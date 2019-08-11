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Министр просвещения рассказала о том, какие специальности исчезнут из учебного плана техникумов и колледжей

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала «Российской газете» о том, какие специальности в ближайшее время исчезнут из учебного плана колледжей и техникумов, а какие появятся. 

По её словам, с 1 сентября 2020 года планируется исключить около 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. Речь идёт о тех специальностях, на которые в течение 5 лет никто или почти никто не поступал. Некоторые профессии в принципе исчезают, для других навыки можно получить и на обычных краткосрочных курсах.

В качестве примера министр привела такие профессии как: изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники. А профессию радиооператор планируют заменить на «монтажник оборудования мобильной связи».

В то же время появятся и новые профессии. Например, «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» – они подразумевают использование 3D-печати. Будут обучать в техникумах и робототехнике. По словам Васильевой, сейчас есть большой спрос на специалистов по эксплуатации и обслуживанию роботизированного производства.

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