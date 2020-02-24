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Mini Cooper с девушкой за рулем рухнул в Фонтанку в Петербурге

Хэтчбек Mini Cooper, за рулем которого была девушка, упал в реку Фонтанку в Северной столице. Момент падения машины в водоем попал на видео.

При просмотре контента можно заметить, как английская иномарка сперва беспорядочно движется по проезжей части, она описывает полукруг, залетает на тротуар, затем сбивает ограждение и падает в реку. В момент ЧП в салоне авто находилась девушка.

Примечательно, что ехавшие следом водители других машин даже не остановились, не притормозили около места ЧП. Сразу несколько автомобилистов проехали мимо на полной скорости. Через некоторое время к месту происшествия подбежали два пешехода. Они пытались хоть как-то помочь.

Уточняется, что водительница сумела самостоятельно вылезти из упавшей в воду иномарки. О ее состоянии пока ничего неизвестно. По факту случившегося начата проверка, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ

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