Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров

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Минфин разработал меры поддержки предприятий по производству дезинфицирующей продукции. Ведомство предложило поправки в Налоговый кодекс, разрешающие им не платить акциз при закупках денатурированного этилового спирта. Законопроект уже внесен в кабмин, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Ведомство разработало и внесло в кабмин поправки в главу 22 Налогового кодекса РФ. Целью изменений является не допущение удорожания данных товаров. Речь идет о том, что производителям разрешат приобретать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза, для чего будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.

По предварительным данным, такой документ налоговые органы будут выдавать заявителям, у которых есть мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Компаниям также нужно будет представить перечень видов таких товаров с указанием номера свидетельства о госрегистрации.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции. Хотя в документе предлагается неоднозначное определение товара, изготовитель которого может рассчитывать на льготу, предупредила эксперт.

«В итоге купить спирт без уплаты акциза сможет не только изготовитель дезинфицирующей продукции, но и производитель парфюмерно-косметических товаров в емкостях свыше 100 мл», — подчеркнула она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Убрать лишнее: Минфин нашел способ снизить цены на санитайзеры

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