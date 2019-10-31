Микроавтобус и фура столкнулись под Смоленском: есть жертвы

31 октября на ФАД М-1 «Беларусь» столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовой автомобиль марки DAF. Сообщается, что водитель первого транспортного средства протаранил прицеп большегруза.

ДТП случилось утром неподалеку от населенного пункта Бодуны в Смоленском регионе. На 442-ом километре трассы М-1 примерно в 07:10 немецкий микроавтобус на полной скорости влетел в грузовик. В итоге погибли три человека. Еще один человек получил серьезные травмы.

На фотографиях с места происшествия можно заметить, что водитель Volkswagen либо не заметил грузовую машину, либо не смог ее объехать из-за высокой скорости. Судя по повреждениям микроавтобуса, у сидевших спереди людей не было возможности выжить, сообщает Лайф.

Фото: УМВД РФ по Смоленской области