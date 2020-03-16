Михалкова нашла плюсы в нашествии коронавируса

Экс-звезда телепрограммы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что коронавирус научит людей жить настоящим. Откровение актриса сделала в Инстаграме.

– При всех очевидных негативных последствиях, этот год, возможно, вновь научит нас большую часть времени проводить «здесь и сейчас», а не в прекрасном будущем и воспоминаниях о прошлом, – отметила Михалкова.

Знаменитость считает, что COVID-2019 оказал влияние на весь мир. Людям страшно, потому что есть чувство неопределенности, сообщает Рамблер.