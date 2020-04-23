Мигранты устроили массовую драку с российскими рабочими в Дмитрове

Сотрудники склада на территории Дмитрова (Московская область) устроили массовую драку. Как сообщают Вести, зачинщиками разборки стали уволенные мигранты. Они дрались с российскими грузчиками, оставшимися на рабочих местах.
Бойня происходила на парковке около склада «Белый раст» 15 апреля. Она была заснята на видео.
Как заявили представители фирмы, случившаяся разборка не связана с увольнением мигрантов. Правоохранителям предстоит провести проверку по факту ЧП.
Ранее сообщалось, что массовая бойня во Владимире была заснята на видео
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