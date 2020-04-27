Мигранты устроили бунт под Екатеринбургом

Мигранты устроили бунт в спецприемнике в поселке Кольцово (Свердловская область).На месте работает полицейский спецназ, сообщает Е1.
Как отметила правозащитница Нурзида Бенсгиер, «детали» инцидента пока «неизвестны». Она заявила, что «беспорядки возникли из-за того, что в спецприемник привезли человека из тюрьмы, иностранца». По предварительной информации, именно он стал зачинщиком бунта.
Бенсгиер уточнила, что в спецприемник приехали сотрудники общественной наблюдательной комиссии, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и глава отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова.
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