Мигранты связали медвежонка и со смехом измывались над ним

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео очевидцев, которые запечатлели жестокость сезонных рабочих, связавших медвежонка и со смехом измывавшихся над ним.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса у подножия вулкана Баранского. В расправе над зверем принимали участие как минимум десять человек.

Сообщается, что пока одни сезонные рабочие били зверя палками и душили его веревкой, другие высовывались из окон бытовки и радостно гикали.

На инцидент уже обратил внимание замминистра экологии Курил Данила Дударев. По данному факту направлено заявление в полицию. По предварительным данным, детенышу медведя удалось выжить.