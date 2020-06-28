Мигрант целую ночь насиловал девушку в машине в Петербурге

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Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании 20-летней женщины в Колпинском районе Петербурга. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел 27 июня в поселке Саперный у дома № 23 по улице Дорожной. По предварительной версии, молодой человек азиатской внешности силой удерживал жертву в салоне авто и насиловал ее. Продолжалось это все девять часов в промежутке примерно с 1 ночи до 10 утра.

Злоумышленником оказался 23-летний мужчина, который не состоит на миграционном учете. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.