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Новости мираОбщество

Меры по защите стерхов от пожаров разработают к следующему году

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Пожар, произошедший в конце июня в нацпарке «Кыталык» в Якутии, показал, что гнездящиеся там стерхи все еще находятся в опасности. Когда начался пожар, в парке не было смотрителей и даже собственной администрации. Как выяснили «Известия», вопрос с охраной редких птиц решится только к следующему году.

По словам Александра Груздева, директора заповедника «Остров Врангеля», администрация которого управляет и нацпарком, пожар 27 июня, возник из-за аномальной жары и сухой грозы. Меньше чем за сутки огонь продвинулся на 400 м.

Он отметил, что на сегодняшний день для защиты от пожаров построены кордоны, которые передадут нацпарку. Их пришлось доставлять за 80 км по реке, потому что на месте нет материалов для строительства. Над этим работали в Аллаиховской инспекции государственного экологического надзора в поселке Чокурдах.

Как отметил научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер, Риски для стерхов так или иначе остаются, потому что в России отсутствует технология тушения тундровых пожаров.

При этом Авиалесоохрана не присматривает за территорией нацпарка, а местность, которая состоит из тундры и озер, практически недоступна для транспорта.

«Лето аномально жаркое. В этом году в Арктике рекордно высокие температуры. Последние 100 лет там ничего не горело. Стерхи гнездятся на болотах, но, скорее всего, высохли и они», — предположил Кревер.

По его словам, на территории «Кыталыка» гнездится около 300 пар стерхов, есть еще и «холостые» особи (сколько их, сказать невозможно).

Полностью читайте в материале «Известий»: Снизу стерх: редких журавлей защитят от пожаров к следующему году

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