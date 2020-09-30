Мэр Смоленска уволил двух заместителей и главу управления

В администрации Смоленска произошли кадровые изменения. Соответствующие распоряжения подписал мэр города. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 30 сентября расторгнуты трудовые договоры с двумя заместителями главы города. Свои должности покинут зам по соцсфере Тамара Максимчук и зам по финансово-экономической деятельности Тамара Никитенкова.

Кроме того, с работы уходит начальница управления образования и молодёжной политики Людмила Иваниченко.

В сообщении на сайте мэрии отмечается, что все чиновницы написали заявления по собственному желанию. Они выходят на пенсию.

Также в связи с истечением срока договора прекращены трудовые отношения с Аллой Федоришиной, начальником правового управления.