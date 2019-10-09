На главную Новости мира МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи
Новости мираОбщество

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

МегаФон выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кэшбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

С октября пользователям тарифных планов «Включайся!»* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка — 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума — в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

®

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани подорожали огурцы и помидоры

Подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены уличили в преступлениях в отношении пожилых...

В Скопинском районе отремонтировали памятник павшим воинам

ХК «Рязань» начнёт серию из пяти домашних матчей игрой с «Барсом»

Рязанские пенсионеры повысят свою финансовую грамотность

Николай Любимов обсудил итоги подготовки к отопительному сезону с заместителем руководителя Приокского управления Ростехнадзора

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве ветерана войны и его супруги

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

Николай Любимов сообщил, что нашли убийцу ветерана и его супруги

Николай Любимов и Сергей Лебедев обсудили меры по сокращению смертности в ДТП

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Санкт-Петербурге раскрыто убийство 17-летней давности

В Пензе пьяный мужчина набросился с кулаками на полицейского

В Тверской области «буханка» протаранила мотоцикл: есть погибший