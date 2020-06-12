Медведь задрал рыбака на Камчатке

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Молодой медведь убил рыбака и закопал труп человека. Поиск людоеда и его убийство были засняты на видео.

Как сообщили охотники, медведю-убийце было примерно два года – молодой зверь. Закопанный труп убитого мужчины был обнаружен рядом с рекой. Медведя, который охранял добычу, удалось найти неподалеку. Его ликвидировали.

Одежда убитого рыбака была мокрой. По словам специалистов, погибший попытался убежать от медведя и скрыться в реке. Но хищник быстро догнал жертву и убил ее, пишут Вести.

– Не надо было бежать, никогда не надо бежать, палку взял, орешь, и всё, – дал совет охотовед.