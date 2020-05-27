Медведь прокатился на машине в Набережных Челнах

Жители Набережных Челнов засняли бурого медведя в машине. Хищник прокатился в российской легковушке на заднем сиденье.
Визуальный контент, на котором позирует бурый медведь, появился в соцсети Инстаграм. Туда его загрузили пораженные автомобилисты из Челнов. При этом сам зверь, ехавший на заднем сиденье машины, также был поражен и с интересом разглядывал все происходящее вокруг.
Откуда взялся медведь, неизвестно. Также не установлено, куда и зачем перевозили зверя на машине, пишет Звезда.
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