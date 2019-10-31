Медсестра заживо похоронила пожилую пациентку

В США женщина подала в суд на медицинский центр «Олимпик» за халатное отношение к ее больной матери, пишет Лента.

По словам истца, тело ее 99-летней матери доставили в морг с увечьями и в окровавленной простыне. У нее был сломан нос, а также найдены синяки. По мнению работницы морга, травмы были нанесены еще при жизни.

Дочь уверена, что доктора признали мертвой еще живую пациентку. Она считает, что больница нарушила правило, согласно которому смерть человека должны были установить поочередно два медработника.

По предварительной версии, медсестра ввела пациентке морфин, когда больной начались проблемы с дыханием. Лекарство привело к тому, что она стала тяжелее дышать и вскоре умерла. Судебное разбирательство назначено на 21 сентября 2020 года.