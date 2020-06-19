Медсестра в бикини стала лицом известного бренда

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Медсестра из тульской больницы Надежда Жукова, которая прославилась после появления в больнице в топе и бикини, стала лицом спортивного бренда Zasport. Данная компания «одевает» олимпийскую сборную РФ. Фото с медработницей появились в Инстаграме.

По словам основательницы компании, Надежду будут привлекать к участию в социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ. Кроме того, бренд может поддержать тульскую больницу, в которой работает Жукова.

Напомним, что примерно месяц назад в Сети опубликовали фото, на котором Надежда Жукова была сфотографирована на рабочем месте. Она работала с пациентами в палате, надев прозрачный защитный костюм на спортивный топ с бикини. После этого тульский Минздрав сделал замечание молодой медсестре, пишет РИА Новости.