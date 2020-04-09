Медики в защитных костюмах ловили «карантинщика» по двору

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Бригаде скорой помощи в Арзамасе пришлось устроить погоню за мужчиной, который нарушил режим самоизоляции. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места инцидента.

Сообщается, что местный житель недавно вернулся из заграничной командировки, поэтому должен был на две недели самоизолироваться. После того, как его навестили медики, он буквально «пустился в бега».

Информация о наличии у мужчины коронавируса отсутствует. Официальных комментариев со стороны профильных ведомств по поводу видео не поступало

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