На главную Новости мира Медики рассказали, когда реально открывается «второе дыхание»
Новости мираОбщество

Медики рассказали, когда реально открывается «второе дыхание»

Врачи сообщили, что «второе дыхание» реально существует. Его можно объяснить физиологическими факторами.

Это состояние, которое возникает после серьезного утомления. Причиной становится резкое увеличение физической нагрузки. Нередко «второе дыхание» «открывается» у тех людей, кто не привык к физической активности. Данное состояние сигнализирует о том, что мышцы человека не подготовлены для сильных физнагрузок.

Отметим, что появление «второго дыхания» для неподготовленного человека опасным не является. По данным медиков, организм в время получает энергию от расщепления аденозинтрифосфата, которое синтезируется из питательных веществ, сообщает РЕН ТВ.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Карелии молодой мужчина жестоко расправился с женой

Под Ярославлем в пожаре погибла пенсионерка – ее могли убить

Под мостом в Благовещенске нашли тело женщины