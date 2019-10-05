Медики рассказали, когда реально открывается «второе дыхание»

Врачи сообщили, что «второе дыхание» реально существует. Его можно объяснить физиологическими факторами.

Это состояние, которое возникает после серьезного утомления. Причиной становится резкое увеличение физической нагрузки. Нередко «второе дыхание» «открывается» у тех людей, кто не привык к физической активности. Данное состояние сигнализирует о том, что мышцы человека не подготовлены для сильных физнагрузок.

Отметим, что появление «второго дыхания» для неподготовленного человека опасным не является. По данным медиков, организм в время получает энергию от расщепления аденозинтрифосфата, которое синтезируется из питательных веществ, сообщает РЕН ТВ.