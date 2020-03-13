Медики рассказали, как коронавирус может повлиять на здоровье мужчин

Сотрудники агентства South China Moring Post подготовили статью, в которой китайские медики, работающие в Центре репродуктивной медицины больницы Тунцзи, объяснили, как коронавирус может повлиять на здоровье представителей сильного пола.

Специалисты полагают, что инфекция может испортить репродуктивную функцию. Уточняется, что эпидемия может привести к сбою иммунного гомеостаза в семенниках. Это приведет к воспалительному процессу в яичках, после чего число сперматозоидов сократится и может стать причиной бесплодия, сообщает Ферра.

В итоге врачи сделали вывод, что коронавирус плохо повлияет на здоровье мужчин. Поэтому эксперты призвали представителей сильной половины человечества обследоваться после перенесенного коронавируса.