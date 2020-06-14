Медики рассказали, как избежать вреда от тополиного пуха

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Медики рассказали, как избежать проблем для здоровья во время распространения тополиного пуха. Специалисты призвали чаще убираться, не пользоваться косметикой, носить очки.

По мнению дерматолога Людмилы Смирновой, представительницам слабого пола рекомендуется прекратить использовать тональный крем и тушь для ресниц. Не стоит носить линзы, а вот очки – наоборот – советуют. В 11 – 18 часов на улицу лучше не выходить. Опасна также теплая и сухая погода, когда пуха больше.

Аллерголог-иммунолог Наталья Карташова призывает каждодневно ходить в душ и менять свою одежду, не забывая о влажной уборке. Во время наступления сухой погоды лучше закрыть окна, а на улицу не ходить. Если выйти все же пришлось, лучше надеть респиратор. Проветривание и прогулки лучше проводить после дождя, вечером или при штиле, сообщает РИА Новости.