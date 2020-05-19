Медик спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19 в РФ

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малиникова заявила, что COVID-19 должен завершиться в РФ с наступлением июля. Специалист считает, что к середине лета следует освободиться от карантина.
Кроме того, эксперт заявила, что, если даже в РФ проявятся всплески коронавируса, количество заразившихся не достигнет пика.
По словам Малинниковой, всплески все же не так опасны, как пиковые значения по заражению. Всплески заболеваемости «все равно имеют определенную тенденцию к снижению», сообщает РЕН ТВ.
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