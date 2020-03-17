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Медик рассказала, как сделать антисептик для защиты рук от COVID-19

Вирусолог, замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Евгения Селькова сообщила изданию «Вечерняя Москва», как самостоятельно приготовить антисептик для рук. При этом эксперт отметила, что применение данного средства не заменит мытье рук.

Селькова рекомендовала смешать 14,5 мл глицерина, 800 мл спирта или алкоголя крепостью не менее 70 градусов, 20 мл дистиллированной воды и 42 мл перекиси водорода. Также имеется другой рецепт изготовления антисептика. По второму варианту нужно смешать 160 мл медицинского спирта и гель алоэ. Метод номер три – смешивание пяти столовых ложек водки, одной столовой ложки воды, пяти капель эфирного масла лаванды, чайной ложки сока алоэ и пяти граммов хлоргексидина.

По словам специалиста, сперва надо использовать мыло, а после этого уже наносить антибактериальный раствор. Руки нужно мылить по локти, проводя процедуру несколько раз в день. Если мыла нет, тогда стоит налить дезинфицирующее средство в мелкие емкости и использовать в необходимых случаях, сообщает Вечерняя Казань.

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