Медик рассказала, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции

Психиатр Ольга Сиволдаева объяснила, как подготовить себя к рабочим дням после самоизоляции. Она считает, что перед возвращением на работу нужно начать имитацию рабочих будней дома.
Такая мера сделает организм более подготовленным к нагрузкам и стрессовым ситуациям. Также хорошо себя чувствовать помогут витамины В и С.
Сиволдаева посоветовала просыпаться примерно в 7-8 утра, организовать сборы. Кроме того, она призвала организовать отдых, перекусы, а также не забывать про прогулки, пишут РИА Новости.
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