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Медик рассказал, как уберечься от осенней простуды

Сотрудники столичного департамента здравоохранения россиянам, как не подхватить простуду в осенний период.

Основной специалист по первичной медицинской помощи взрослым в Москве Андрей Тяжельников призвал россиян одеваться в соответствии с погодными условиями, брать с собой зонты и дождевики, так как они могут пригодиться в любой момент. Не стоит забывать о подходящей для «плаксивой» погоды обуви. По мнению медика, важно употреблять витамины (фрукты и овощи), чтобы поднять уровень иммунитета. В случае промокания или замерзания необходимо скорее согреваться. Для этого идеально подходят теплые помещения (рестораны, кафе) и такие напитки, как чай с медом, имбирем, лимоном. Дома согреться поможет теплый душ или прогревание ног.

Врач призвал не применять алкогольные напитки в качестве лекарственного средства. Эксперт заявил, что алкоголь способен согреть только на несколько мгновений, когда происходит расширение сосудов, и появляется ощущение притока тепла. Однако через некоторое время спиртное будет выходить из организма, что повлечет за собой ощущение еще большего холода, сообщает ТВ Звезда.

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