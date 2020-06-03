Среда, 3 июня, 2020
13.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Медицинским психологам назначат «коронавирусные» надбавки

7info 2
-

Компенсации за работу с больными COVID-19 начнут получать и медицинские психологи. Это следует из поправок, внесенных правительством в соответствующие постановления.

Речь о двух видах надбавок. Первые — это фиксированные выплаты, которые раньше уже были положены врачам ковид-стационаров (80 тыс. рублей), среднему и младшему персоналу таких больниц (50 тыс. и 25 тыс. соответственно), врачам скорой (50 тыс.), а также среднему, младшему медперсоналу и водителям (по 25 тыс.). Сколько именно достанется медицинским психологам, не ясно: судя по документу, это решат главврачи.

Вторая доплата составит 80% от среднего заработка в субъекте (за 9 месяцев прошлого года, по данным Росстата) для работающих в поликлиниках и 100% — для сотрудников стационаров. Выплаты положены специалистам с 1 апреля.

В пресс-службе Минздрава подтвердили «Известиям», что в перечень сотрудников, имеющих право на выплаты, включены медицинские работники с высшим немедицинским образованием. К последней категории относятся клинические психологи.

Ранее на проблему обращала внимание Ассоциация медицинских (клинических) психологов, в середине мая направившая обращение в правительство. В нем указывалось, что сейчас медицинские психологи работают во всех отделениях и со всеми пациентами, в том числе инфицированными COVID-19, без каких-либо компенсаций. Кроме того, эти специалисты включены в составы мультидисциплинарных реабилитационных бригад.

Подробности — в материале «Известий»: Коронное расширение: медицинские психологи получат ковидные доплаты

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Касимове стая собак напала на детей

Новости Рязани
В Касимове стая бездомных собак напала на детей. Видео размещено в социальной сети ВКонтакте.   Очевидец написал, что эта запись...
Узнать больше

В Рязанской области бывший начальник почтового отделения присвоил почти миллион рублей

Новости Рязани
Бывшего начальника почтового отделения в Рязанской области осудили за злоупотребление полномочиями. С 15 февраля по 21 марта 2019 года он присвоил 956...
Узнать больше

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 среды, 3 июня, в Рязанской области зарегистрировано 3653 случая заболевания коронавирусной инфекцией.​ Об этом сообщила оперативная группа регионального...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Опубликован фильм о Рязани, снятый в прошлом веке

Видео
В документальной ленте рассказывается о прошлом Рязани, а также о городе, который был для съёмочной группы современным. Для нас же это уже старая Рязань.
Узнать больше

В Рязанской области разрешили проводить ярмарки

Новости Рязани
На ярмарках должны соблюдаться все требования санитарного законодательства, а также постановления должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Узнать больше

Оперштаб сообщил о смерти двух рязанцев с коронавирусом

Новости Рязани
Российский оперативный штаб сообщил во вторник, 2 июня, о смерти двух человек с коронавирусом в Рязанской области. Информация об этом появилась на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+