Матрос изнасиловал и ограбил девочку в Петербурге

Правоохранительные органы задержали 25-летнего матроса, который подозревается в нападении на ребенка в Петербурге. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее дочь 2004 года рождения изнасиловал неизвестный мужчина. Выяснилось, что злоумышленник также украл у жертвы iPhone, две тысячи рублей и банковскую карту.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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