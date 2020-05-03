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Матери потребовалась помощь врачей после смерти детей в Москве

Никита Брыкин

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В Минсельхозе сообщили об увольнении подозреваемого в совращении несовершеннолетней девочки помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Об этом пишет портал «Вести.ru».
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Оренбуржец «пропил» 260 тысяч в сауне и был наказан полицейскими

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Оренбургские правоохранители оштрафовали молодого человека, вызвавшего их на место ЧП. Парень позвонил в полицию из сауны, потеряв большую сумму денег.
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Жительнице Москвы потребовалась скорая медицинская помощь в связи с острой реакцией на стресс из-за смерти детей. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что женщине оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Накануне в одном из домов на улице Талалихина произошла трагедия. Двое братьев 9 и 11 лет выпали из окна одиннадцатого этажа и погибли. В этот момент в квартире были мама и бабушка. Предварительно, виной всему трагическая случайность. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что мальчишки увлекались танцами.

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