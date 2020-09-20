Мать зверски убитых и изнасилованных девочек перестала разговаривать

Мама двух девочек, зверски убитых ее сожителем в Рыбинске, перестала разговаривать. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии. После трагедии она живет в рыбинской больнице.

«Она сидит и смотрит в одну точку, не разговаривает, только охает или мычит», – рассказали знакомые женщины.

Ранее сообщалась, что она переехала в Рыбинск с детьми к своему ухажеру, с которым познакомилась в Сети. Во вторник женщина вернулась с работы и нашла дочерей мертвыми. Им было 8 и 13 лет.

По предварительной версии, злоумышленник приревновал возлюбленную, которая задержалась на работе, изнасиловал и зарезал детей, после чего скрылся. 18 сентября его задержали в лесу. Сегодня предполагаемого убийцу-педофила отправили под арест на два месяца. Преступник ранее уже отбывал наказание за тяжкие преступления.