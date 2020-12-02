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Мать зверски убила любовника на глазах у четырехлетней дочери

Никита Брыкин

Калужский суд вынес приговор 45-летней женщине, которую признали виновной в убийстве своего сожителя. Об этом пишет портал «Kaluga News».

Инцидент произошел 14 декабря прошлого года. Сообщается, что мать вместе с 4-летней дочкой и сожителем купили детских вещей и подарков к Новому году, а также две бутылки водки. Дома пара устроила застолье и поругалась. В разгар конфликта злоумышленника насмерть зарезала возлюбленного ножом.

Женщина вынесла тело сожителя в подъезд, где оно и было обнаружено. Единственным свидетелем убийства стала ее маленькая дочь.

Злоумышленницу приговорили к 11 годам в колонии общего режима. Девочку поместили в социальное учреждение, а затем над ней оформили опеку родственники ее отца.

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