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Мать зарезала сыновей-близнецов в Казани из-за проблем с психикой

Никита Брыкин

На принудительное лечение отправили 34-летнюю жительницу Казани Наргизу Сибгатуллину. Она учинила жестокую расправу над своими 7-летними детьми, а потом собиралась покончить с собой, пишет портал «Kazan First».

Как стало известно, женщину признали невменяемой. У нее выявили хронического психического расстройства в форме параноидной шизофрении. При этом подсудимую заключили под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет передано в Ново-Савиновский районный суд Казани.

Напомним, что в многоэтажке на улице Чистопольской мать набросилась с ножом на сыновей-близнецов. Первого ей удалось убить, второму она нанесла серьезные раны. После этого дама пыталась покончить с собой, но это ей не удалось.

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По мнению соседей, глава семьи хотел подать на развод, и женщина решила отомстить ему, убив себя и детей.

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