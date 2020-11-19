Мать устроили расправу над спящими детьми в Москве

Портал «КП» поделился подробностями убийства двухлетнего мальчика и его пятилетней сестренки в квартире на улице Тайнинской на северо-западе Москвы.

Во вторник их тела нашел отец, который пришел домой к бывшей жене. По его словам, она находилась в квартире и была в невменяемом состоянии. Женщину увезли в психиатрическую клинику.

По предварительным данным, смерть детей наступила от асфиксии – их задушила мать. Известно, что малышей она решила убить в тот момент, когда они спали.

«Спали как ангелочки, и я их убила», – рассказала она на допросе.

После этого мамаша планировала свести счеты с жизнью, но не смогла.

По словам женщины, она устала от воспитания детей. Муж, якобы не помогал ей и постоянно находился на работе. В итоге она подала на развод. Предварительно установлено, что после рождения сына у женщины началась послеродовая депрессия. Однако за медицинской помощью она не обращалась.