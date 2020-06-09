Мать убила троих детей и покончила с собой в Калмыкии

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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности драмы, которая разыгралась в Элисте. В одном из частных домов вернувшийся с работы мужчина обнаружил убитыми своих троих малолетних детей и супругу.

Сообщается, что бездыханные члены его семьи лежали в разных комнатах в лужах крови. Их лица были искажены болью и ужасом. По предварительным данным, 35-летняя женщина нанесла многочисленные ножевые раны грудной клетки 10-летней и 8-летней дочерям и 4-месячному сыну. Затем она свела счеты со своей жизнью.

Коллеги женщины утверждают, что случившееся стало последствием затянувшейся послеродовой депрессии. Знакомые предполагают, что все дело в тяжелой наследственности женщины. Много лет назад у ее мамы случилось тихое помешательство, и она покончила жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело.