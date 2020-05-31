Мать с любовником убила сына в его первый день рождения на Кубани

Следователи расследуют убийство годовалого мальчика в Краснодарском крае. Об этом пишет портал «Регион Online».
Инцидент произошел 31 марта в доме на улице Кривой станицы Удобной. Известно, что 27-летняя местная жительница проводила время с 19-летним любовником, а ее сын плакал и мешал паре. Онии решили «успокоить» ребенка. Мужчина бил его металлической толкушкой по голове, а женщина – деревянной палкой.
Отмечается, что убийство произошло в первый день рождения мальчика. Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело.
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