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Новости мираПроисшествия

Мать лечила сыпь на телах детей окурками от сигарет в Кузбассе

Никита Брыкин

Правоохранительные органы взяли под стражу мать двух дочерей в Кузбассе, которые терпели систематическое насилие, передает портал Readovka.

Весной женщина в «воспитательных» целях и в качестве наказания за малейшую провинность избивала девочек 5 и 6 лет. Последней каплей стало то, что злоумышленница решила лечить сыпь на детских телах окурками от сигарет.

Об этом стало известно во время попойки мамаши с друзьями. Пьяная женщина оставила девочек наедине с незнакомыми людьми, которые и вызвали полицию, не желая нести ответственность за малышек.

Отметим, что злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Ее детей забрали в социальное учреждение.

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