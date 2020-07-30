Мать избила чужого ребёнка на детской площадке

Жительница Петербурга подралась с чужим ребенком на детской площадке. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

По словам очевидцев, мать пришла на площадку с сыном. Женщина стала ругать мальчика за то, что он показывал на нее пальцем. Стоявшая рядом девочка объяснила ребенку, что нужно указывать на людей ладонью. После этого женщина накинулась на нее

На кадрах видно, как мать толкает девочку и отбирает у нее рюкзак. Ребенок падает, а затем встает и пытается дать сдачу.

«Ты на кого руку подняла, мразь?» – кричала разъяренная женщина.

При этом никто из прохожих не вмешивается в конфликт.