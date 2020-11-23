Мать бросила новорожденную дочь умирать в бане и отделалась условным сроком

В Башкирии суд вынес приговор 27-летней жительнице села Верхние Татышлы, которая проходила по делу об убийстве своей новорожденной дочери, пишет «КП».

Сообщается, что 8 марта женщина пришла в местную больницу вместе с телом дочери. Она утверждала, что ребенок родился мертвым, а сама она растерялась, поэтому не вызвала сразу скорую помощь.

Судмедэкспертиза показала, что девочка родилась живой. Выяснилось, что мать не желала воспитывать еще одного ребенка. Она родила в бане, после чего утопила младенца в тазу.

Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Было учтено, что женщина в одиночку воспитывала пятилетнюю дочь. Ее муж ушел из семьи, оставив жену с малолетним ребенком на руках.