Мать бросила младенца в торговом центре и сбежала на Урале

Никита Брыкин

Мать бросила младенца в торговом центре и сбежала на Урале

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В Екатеринбурге разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительной версии, охранник ТРЦ «Антей» пустил неизвестную ему девушку с ребенком погреться в здании. Вскоре она попросила мужчину последить за малышом, пока она якобы встретит мужа. В итоге мать ребенка так и не вернулась.

Злоумышленницей оказалась женщина 1997 года рождения, проживающая в одном из домов на улице Тверитина. Предварительно, официального мужа у нее нет. Уточняется, что ребенок находится в больнице с общим переохлаждением и обморожением стоп первой степени тяжести.

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