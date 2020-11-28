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Мать-алкоголичка заперла на 5 дней маленького сына без света и еды и ушла пить

Никита Брыкин

В Москве соседи нашли ребенка, который выкрикивал из окна дома на Новоорловской улице мольбы о помощи, пишет портал «Readovka».

Сообщается, что мать-алкоголичка оставила четвероклассника без электричества на пять дней с одной лишь пачкой риса. Вскоре у мальчика кончились остатки съестного, и он стал стучать во входную дверь и кричать. Его услышал сосед, который вызвал сотрудников МЧС и стал кидать ему на балкон еду.

Спасатели обнаружили жилище в ужасном состоянии: мебель перевёрнута, валяются пивные бутылки, ползают тараканы и летают мухи. По словам местных жителей, хозяйка квартиры нигде не работает, злоупотребляет спиртным и наркотиками.

Вскоре женщину задержали. Возбуждено уголовное дело.

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