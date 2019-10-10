Массовое ДТП в Екатеринбурге: «шестерку» разорвало на части — фото

Вечером в четверг, 10 октября, на 17-м километре ЕКАД произошла массовая авария. Портал E1 поделился фотографией с места происшествия.

Сообщается, что между поворотами на Новосвердловскую ТЭЦ и Березовский столкнулись как минимум три легковых автомобиля — ВАЗ-2106, Opel и ВАЗ-2114. По словам очевидцев, также кювете лежит КамАЗ.

По предварительной информации, погибших в аварии нет. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Судя по снимку, машину «ВАЗ-2106» буквально разорвало на части. Подробности ДТП уточняются.