Машина убила своего владельца в Бурятии

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50-летний мужчина погиб, ремонтируя свой автомобиль. ЧП произошло в Бурятии 4 мая.

Владелец машины решил отремонтировать транспортное средство своими силами. Он снял правое колесо автомобиля и завел двигатель. Затем россиянин наклонился к крылу авто, чтобы послушать и выяснить, где поломка. В это время куртка жителя Улан-Удэ зацепилась за вращающийся механизм. Последний стал наматывать одежду на себя.

В итоге куртка просто задушила 50-летнего автолюбителя. Однако по факту случившегося все же проводится проверка, пишет «Регион online» со ссылкой на полицию.