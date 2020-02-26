Маршрутка с пассажирами провалилась под землю в Ростовской области

Маршрутка с пассажирами в салоне провалилась под землю на территории Ростовского региона. Момент ЧП был заснят на камеру видеонаблюдения.

При просмотре видеоконтента можно заметить, как маршрутный микроавтобус уходит под землю передней частью кузова после того, как под машиной проваливается асфальтовое покрытие. В момент ЧП в маршрутке ехали 15 людей. В ходе происшествия никто травм не получил.

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Но после инцидента пожилая гражданка сломала ногу. Это произошло, когда пассажирка вылезала из образовавшегося котлована. По факту случившегося начата проверка. Власти разбираются, почему произошел провал, и кто будет ответственным за инцидент, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ