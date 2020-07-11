Маньяк-женоненавистник из Нижнекамска стал фигурантом новых дел

Житель Нижнекамска, обвиняемый в нападениях на двух беременных женщин, стал фигурантом новых уголовных дел об истязании. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

В прокуратуре сообщили, что злоумышленник избивал своих жертв в общественном месте, в том числе в присутствии маленьких детей одной из потерпевших. Ранее мужчина был судим.

Обвиняемый заключен под стражу в рамках расследования двух эпизодов дела о хулиганстве. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.