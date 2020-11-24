Маньяк сбежал из психушки и до смерти изнасиловал женщину

Из психиатрической больницы в Ярославле сбежал мужчина и совершил новое изнасилование в Иванове, пишет телеканал РЕН ТВ. О розыске опасного преступника сообщило региональное МВД в соцсетях.

Сообщается, что в федеральном розыске находится Александр Новиков в качестве лица, уклонившегося от назначенных судом принудительных мер медицинского характера.

Маньяк подозревается в изнасиловании, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. В психлечебнице он находился на лечении за преступления на сексуальной почве.

Речь идет о вооруженном ножом мужчине 50 лет, европейской внешности, высокого роста, худощавого телосложения, но физически крепкого. У него редкие седые волосы, зачесанные назад, на левой щеке родинка. На момент совершения преступления он был одет в куртку с капюшоном серо-зеленого цвета, сапоги, брюки темного цвета.