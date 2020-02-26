Мама пришла искать сына, унесенного волнами море в Сочи

Накануне рядом с устьем реки Псезуапсе в Сочи двоих мальчиков унесло в Черное море. На место поисков прибыла мать одного из них. Об этом пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что дети развлекались на островке и хотели перейти бурные воды вброд. Очевидцы не смогли докричаться до школьников, которые принялись идти к берегу. В какой-то момент дети упали, их захлестнули волны и унесли от берега.

Известно, что утром к поискам пропавших подключится авиация МЧС России, которая сможет с высоты осмотреть акваторию. Проводится проверка.

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