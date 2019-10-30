Мама, бабушка и внучка пострадали в ДТП в Петербурге

29 октября на территории Адмиралтейского района Северной столицы случилось серьезное ДТП с участием двух седанов. В результает ЧП травмированными оказались девочка и две женщины.

Согласно предварительной информации, примерно в 16:50 VW Polo под управлением 48-летнего работника «Яндекс.Такси» ехал по Малой Морской улице. На перекрестке с Вознесенским проспектом машину такси протаранил VW Passat, за рулем которого был 19-летний автолюбитель.

В итоге травмы получили 12-летняя девочка, а также 43-летняя и 73-летняя петербурженки. По факту случившегося начата проверка, сообщает Мегаполис.

Фото: Дорожный инспектор