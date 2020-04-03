Малышева посоветовала есть устриц во время нашествия COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала, что делать тем, кто желает улучшить свой иммунитет во время нашествия эпидемии COVID-19.

Елена призвала пожилых людей кушать те продукты, которые содержат в себе много цинка – он активирует «клетки-убийцы» вируса. В список рекомендованных продуктов вошли устрицы, овсяные и кукурузные хлопья. Кроме того, важно употреблять бразильский орех, в составе которого имеется селен, сообщает Вечерняя Казань.

Однако, по мнению Малышевой, основной защитник людей от COVID-19 – это вода. Малое содержание воды приводит к концентрации микробов в организме, считает медик.