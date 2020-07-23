Мальчиков насильно одевали в платья в детсаде под Архангельском

В городе Котласе Архангельской области родители обратились с жалобой в прокуратуру и местный комитет по образованию на воспитателей одного из детских садов. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Сообщается, что сотрудники учреждения насильно одевали мальчиков в платья. По словам матери одного из малышей, воспитатель пыталась справиться с детьми, которые баловались.

Женщина отвела их в младшую группу, переодела в платья и отвела обратно. Также об инциденте было известно заведующей детсадом.

«Мальчики не могут быть девочками по половому признаку», – пояснили чиновники, мотивируя поведение сотрудников учреждения воспитательными целями.

Детский омбудсмен в регионе Ольга Смирнова сообщила, что проводится проверка на предмет нарушения прав несовершеннолетних.